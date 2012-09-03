Агентство Русской Информации - АРИ
4 января 2017 / 6 Тевета 5777

Эдельштейн: Прокуроры не понимают в какой из властей служат


“Нежелание прокуратуры прислушиваться к указаниям исполнительной власти приведет к растрате денег налогоплательщиков или даже к судебным искам против государства. Я

15:45 04 сентября 2012

Выставка посвященная столетию со дня рождения Валленберга


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14:49 04 сентября 2012

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14:24 04 сентября 2012

Европейский Центробанк будет контролировать 6 тысяч банков


14:20 04 сентября 2012

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Активизация террористов в Самарии


19:18 03 сентября 2012

Ландвер: Я возмущена отношением к вам моих коллег-министров!


19:08 03 сентября 2012

Сохнут помогает еврейским врачам


18:58 03 сентября 2012

Европа отмечает день еврейского юмора


20:29 22 августа 2012

Эдельштейн: Прокуроры не понимают в какой из властей служат


15:45 04 сентября 2012

Выставка посвященная столетию со дня рождения Валленберга


14:53 04 сентября 2012

Премьер-министр Словакии: "Еврозона может и не выжить"


14:49 04 сентября 2012

Эстония и Испания за European Stability Mechanism


14:24 04 сентября 2012

Европейский Центробанк будет контролировать 6 тысяч банков


14:20 04 сентября 2012

40-ваттные лампочки запрещены в ЕС


19:46 03 сентября 2012

Активизация террористов в Самарии


19:18 03 сентября 2012

Ландвер: Я возмущена отношением к вам моих коллег-министров!


19:08 03 сентября 2012

Сохнут помогает еврейским врачам


18:58 03 сентября 2012

Европа отмечает день еврейского юмора


20:29 22 августа 2012

Эдельштейн: Прокуроры не понимают в какой из властей служат


15:45 04 сентября 2012

Выставка посвященная столетию со дня рождения Валленберга


14:53 04 сентября 2012

Премьер-министр Словакии: "Еврозона может и не выжить"


14:49 04 сентября 2012

Эстония и Испания за European Stability Mechanism


14:24 04 сентября 2012

Европейский Центробанк будет контролировать 6 тысяч банков


14:20 04 сентября 2012

40-ваттные лампочки запрещены в ЕС


19:46 03 сентября 2012

Активизация террористов в Самарии


19:18 03 сентября 2012

Ландвер: Я возмущена отношением к вам моих коллег-министров!


19:08 03 сентября 2012

Сохнут помогает еврейским врачам


18:58 03 сентября 2012

Европа отмечает день еврейского юмора


20:29 22 августа 2012

Эдельштейн: Прокуроры не понимают в какой из властей служат


 
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