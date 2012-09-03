“Нежелание прокуратуры прислушиваться к указаниям исполнительной власти приведет к растрате денег налогоплательщиков или даже к судебным искам против государства. Я
15:45 04 сентября 2012
Выставка посвященная столетию со дня рождения Валленберга
14:53 04 сентября 2012
Премьер-министр Словакии: "Еврозона может и не выжить"
14:49 04 сентября 2012
Эстония и Испания за European Stability Mechanism
14:24 04 сентября 2012
Европейский Центробанк будет контролировать 6 тысяч банков
14:20 04 сентября 2012
40-ваттные лампочки запрещены в ЕС
19:46 03 сентября 2012
Активизация террористов в Самарии
19:18 03 сентября 2012
Ландвер: Я возмущена отношением к вам моих коллег-министров!
19:08 03 сентября 2012
Сохнут помогает еврейским врачам
18:58 03 сентября 2012
Европа отмечает день еврейского юмора
20:29 22 августа 2012
Эдельштейн: Прокуроры не понимают в какой из властей служат